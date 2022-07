Waarnemend president Sri Lanka kondigt noodtoestand af

De waarnemende president van Sri Lanka heeft de noodtoestand uitgeroepen. In het land heerst er aanhoudende politieke onrust

“Het is opportuun om dit te doen voor de openbare veiligheid, de bescherming van de openbare orde en het behoud van essentiële voorraden en diensten”, zei Ranil Wickremesinghe in een verklaring. Wickremesinghe, die ook premier is, werd vrijdag beëdigd als waarnemend president. Voormalig president Gotabaya Rajapaksa ontvluchtte vorige week het land na massale protesten.

Woensdag moet een nieuw staatshoofd worden gekozen. Er zijn vier kandidaten. Sommige demonstranten eisen dat ook Wickremesinghe aftreedt, omdat ze hem als een bondgenoot van Rajapaksa beschouwen.

Sri Lanka gaat door de zwaarste economische crisis in decennia, met drastische brandstoftekorten. De protesten zijn grotendeels afgenomen sinds Rajapaksa het land ontvluchtte en aftrad. Zowat 500 mensen bezetten wel nog steeds delen van het presidentiële paleis.