In het oosten van Congo heeft een stroom lava van de uitgebarste vulkaan Nyiragongo de luchthaven van de stad Goma bereikt. Dat heeft een verantwoordelijke van het Virungapark gemeld.

'De situatie is erger geworden', zo meldt de verantwoordelijke van het nationale park in een boodschap aan het personeel die het Franse persbureau AFP kon inkijken. Hij bevestigt dat er lava in de richting van Goma drijft. 'De lavastroom heeft nu de luchthaven bereikt en zal logischerwijs verder dalen naar het Kivumeer', stelt hij.

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI — The New Times (Rwanda) (@NewTimesRwanda) May 22, 2021

Volgens de verantwoordelijke lijkt de uitbarsting van de Nyiragongo op die van 2002. Hij vraagt alle mensen die in de buurt van de luchthaven wonen om onmiddellijk de omgeving te ontruimen. 'Op dit moment zijn de andere wijken van de stad niet in gevaar omdat er geen stroom is die hen kan bereiken', verzekerde hij.

De uitbarsting van 2002 kostte aan meer dan honderd mensen het leven. Zowat het hele oostelijke deel van de stad werd toen bedekt door lava, incusief de helft van de piste van de luchthaven. De lava stroomde toen langzaam naar de stad, sneed die in twee en stroomde uiteindelijk in het Kivumeer.

Ook volgens Mahinda Kasereka van het vulkanologische waarnemingscentrum in Goma volgt de lavastroom de route van 2002. De lava drijft naar de grootstad, maar de stroom vertraagt. Hij riep de bevolking op om 'waakzaam' te blijven.

De regering heeft de evacuatie van Goma bevolen. De bevolking vluchtte massaal naar het westen, richting Masisi, of naar buurland Rwanda. Daar zijn volgens de openbare televisie in Kigali al minstens 3.000 mensen aangekomen.

Op Twitter heeft president Félix Tshisekedi aangekondigd dat hij zijn bezoek aan Europa staakt en zondag naar het land terugkeert om toe te zien op de coördinatie van de hulpverlening aan de bevolking.

