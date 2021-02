VS zetten steun aan gevechten in Jemen stop

De Verenigde Staten zullen hun steun aan gevechtsacties in Jemen stopzetten. Bovendien zal president Joe Biden een nieuwe speciale gezant benoemen om een "actievere en geëngageerde rol" te spelen bij de oplossing van het conflict in Jemen, zei nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan donderdag in het Witte Huis.

