De VS hebben een nucleair wapen met een laag vermogen geïmplementeerd aan boord van een onderzeeër. Dat meldt het Pentagon. Met het wapen reageren de VS op de ontwikkeling van soortgelijke wapens in Rusland.

'De Amerikaanse marine heeft de W76-2-kernkop met laag vermogen ingezet op een ballistische raket op een onderzeeër', klinkt het in een mededeling.

Toen de nucleaire plannen van de VS twee jaar geleden werden bekendgemaakt, liet het Pentagon al weten dat het een vijftigtal nucleaire kernkoppen ging wijzigen om hun kracht te verminderen en ze aan boord van onderzeeërs te plaatsen. Zo reageerden ze op dreigingen vanuit Rusland.

Volgens Washington is Moskou een arsenaal van 2.000 tactische nucleaire wapens aan het moderniseren. Voorts bedreigt Rusland aan zijn grenzen Europese landen en omzeilt het land zijn verplichtingen die zijn vastgelegd in het New START-kernwapenverdrag.

Bedoeling van het nieuwe nucleaire wapen in de VS is om 'afschrikking te versterken' en 'snel en minder dodelijk' te kunnen reageren, klinkt het nog in de mededeling.

Volgens experten werd een W76-2-kernkop met een geschatte explosieve lading van 5 kiloton, eind 2019 ingezet aan boord van de onderzeeër USS Tennessee, die patrouilleert in de Atlantische Oceaan. Daarmee is het wapen drie keer minder sterk dan de bom die gebruikt werd in Hiroshima en veel kleiner dan de nucleaire wapens die zich al aan boord van Amerikaanse onderzeeërs bevinden.

