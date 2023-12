VS zetten dubbel zoveel migranten het land uit

De Verenigde Staten hebben in het boekjaar 2023 ruim 142.000 migranten zonder papieren teruggestuurd naar ruim 170 landen, dubbel zoveel als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het vrijdag verschenen jaarrapport van de Amerikaanse immigratiedienst ICE, waar The Washington Post over bericht.

Bijna 18.000 van de immigranten zonder papieren die van oktober 2022 tot september 2023 door de diensten van president Joe Biden het land werden uitgezet waren ouders met kinderen. Dat is meer dan de 14.400 die onder de regering van Republikein Donald Trump in het boekjaar 2020 werden teruggestuurd naar hun thuislanden, schrijft de krant.

Migranten die illegaal de grens oversteken en personen die gewelddadige misdaden begaan of een bedreiging voor de veiligheid vormen zijn prioriteiten voor verwijdering, aldus het rapport van ICE. De toename van het aantal deportaties is meer een weerspiegeling van het grote aantal migranten die aan de grens tussen de VS en Mexico arriveren dan van binnenlandse handhaving, wat Biden in de meeste gevallen heeft ontmoedigd, schrijft The Washington Post.

Tussen oktober 2022 en september 2023 is volgens de Amerikaanse autoriteiten een recordaantal van meer dan 2,4 miljoen migranten opgepakt aan de Amerikaanse grens met Mexico. De Republikeinse Partij verwijt Biden, die in een verhitte verkiezingsstrijd is verwikkeld met Trump, dat hij te laks is rond migratie. De Republikeinen blokkeren militaire hulp aan Oekraïne om Biden te dwingen tot harder optreden tegen migranten