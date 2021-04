In heel de wereld, behalve Europa, zijn besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al acht weken stijgende.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag liefst 118 landen toegevoegd aan de lijst van landen met 'heel hoog' risico op coronabesmetting, zo meldt persagentschap Reuters.

Het gaat om onder andere buurlanden Canada en Mexico, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Israël, Finland, Turkije en ook België. Daardoor staan nu 150 van de 195 landen in de wereld op het zogeheten 'niveau 4: niet reizen', het hoogste niveau. Voordien stonden slechts 34 landen op de lijst.

De reisadviezen zijn niet bindend en weerhouden Amerikanen er niet van te reizen. Andere landen zoals China en Japan blijven op veiligheidsniveau 3, dat onnodige reizen afraadt.

De meeste Amerikanen mogen nog steeds niet naar Europa reizen. Omgekeerd mogen bijna alle niet-Amerikanen het land niet in als ze recent in Europa, China, Brazilië, Iran of Zuid-Afrika geweest zijn. Al dertien maanden zij niet-essentiële reizen over de Amerikaanse landsgrenzen met Canada en Mexico beperkt.

In heel de wereld, behalve Europa, nemen besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al acht weken toe. Vorige week werd de drempel van drie miljoen doden overschreden.

De coronasterfte versnelt bovendien: zo duurde het negen maanden vooraleer 1 miljoen coronaslachtoffers opgetekend werden, vier maanden om de kaap van twee miljoen doden te ronden, en slechts drie maanden tot de wereld 3 miljoen doden bereikte. Het risico blijft heel hoog volgens de WHO.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag liefst 118 landen toegevoegd aan de lijst van landen met 'heel hoog' risico op coronabesmetting, zo meldt persagentschap Reuters. Het gaat om onder andere buurlanden Canada en Mexico, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Israël, Finland, Turkije en ook België. Daardoor staan nu 150 van de 195 landen in de wereld op het zogeheten 'niveau 4: niet reizen', het hoogste niveau. Voordien stonden slechts 34 landen op de lijst.De reisadviezen zijn niet bindend en weerhouden Amerikanen er niet van te reizen. Andere landen zoals China en Japan blijven op veiligheidsniveau 3, dat onnodige reizen afraadt.De meeste Amerikanen mogen nog steeds niet naar Europa reizen. Omgekeerd mogen bijna alle niet-Amerikanen het land niet in als ze recent in Europa, China, Brazilië, Iran of Zuid-Afrika geweest zijn. Al dertien maanden zij niet-essentiële reizen over de Amerikaanse landsgrenzen met Canada en Mexico beperkt.In heel de wereld, behalve Europa, nemen besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al acht weken toe. Vorige week werd de drempel van drie miljoen doden overschreden.De coronasterfte versnelt bovendien: zo duurde het negen maanden vooraleer 1 miljoen coronaslachtoffers opgetekend werden, vier maanden om de kaap van twee miljoen doden te ronden, en slechts drie maanden tot de wereld 3 miljoen doden bereikte. Het risico blijft heel hoog volgens de WHO.