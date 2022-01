De Verenigde Staten hebben de Verenigde Naties gevraagd om maandag een openbare vergadering van de Veiligheidsraad te beleggen over de crisis rond Oekraïne, en dat vanwege de bedreiging die Rusland vormt voor de internationale vrede en veiligheid. Dat hebben de VS donderdag bekendgemaakt.

'Meer dan 100.000 Russische troepen zijn gestationeerd aan de Oekraïense grens en Rusland is bezig Oekraïne verder te destabiliseren, wat een duidelijke bedreiging vormt voor de internationale vrede en veiligheid en het Handvest van de VN,' zo liet de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Linda Thomas-Greenfield, weten in de verklaring.

Rusland is een van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en heeft een vetorecht. Het land kan elk voorstel van de raad dus eigenhandig blokkeren.

Nog donderdag voerde de Amerikaanse president Joe Biden een telefoongesprek zijn Oekraïense ambtsgenoot met Volodimir Zelenski. Hij beloofde 'resoluut' Amerikaanse steun als Rusland zou besluiten Oekraïne binnen te vallen.

