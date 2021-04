Washington wil de spanningen met Moskou niet nog vergroten. Dat heeft president Joe Biden donderdag gezegd, nadat de VS eerder op de dag nieuwe sancties tegen Rusland hadden aangekondigd.

'De Verenigde Staten willen geen cyclus van escalatie en conflict veroorzaken met Rusland', zei Biden in het Witte Huis. 'We willen een stabiele, voorspelbare relatie.'

Ook gaf Biden aan dat de sancties die donderdag werden aangekondigd strenger hadden kunnen zijn. 'We hadden verder kunnen gaan, maar ik heb beslist om dat niet te doen. Ik heb gekozen om proportioneel te zijn.'

Toch waarschuwde de president ook dat hij bereid is om verdere acties te ondernemen 'als Rusland zich blijft mengen in onze democratie'.

Biden had dinsdag in een telefoongesprek met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin een ontmoeting in een derde land voorgesteld. Donderdag zei de Amerikaanse president dat dergelijke ontmoeting in de zomer in Europa zou kunnen plaatsvinden.

Of Poetin ook openstaat voor zo'n treffen is niet duidelijk. Het Kremlin verklaarde donderdag alvast dat nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland een ontmoeting tussen de twee leiders niet ten goede zouden komen.

Sancties

De VS maakten donderdag bekend dat ze tien Russische diplomaten het land uitwijzen. Het gaat om een vergelding voor de hacking van het Amerikaanse bedrijf SolarWinds, die aan Rusland wordt toegeschreven. Bij de tien diplomaten zijn vijf leden van de Russische geheime dienst.

Het verbod van Amerikaanse banken om te handelen in Russische overheidsobligaties wordt ook verlengd. Dat kan omdat Biden donderdag een decreet dat federale departementen en agentschappen meer bevoegdheden geeft om Russische inmenging in Amerikaanse zaken te bevechten. Het decreet geeft de Amerikaanse federale overheid meer handvatten om Rusland te sanctioneren, maar die wil het land vooralsnog niet uitvoeren. Bidens decreet moet vooral afschrikwekkend werken.

Moskou noemt de sancties onaanvaardbaar en belooft tegenmaatregelen.

