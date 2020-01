De Amerikaanse regering hoopt nog dit jaar een handelsakkoord te regelen met het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin gezegd in het Zwitserse Davos.

Het akkoord is een absolute prioriteit voor president Donald Trump, zei de minister in de marge van het Wereld Economisch Forum. 'Het zal goed zijn voor ons en voor hen', aldus Mnuchin.

'Er zijn minder problemen tussen het Verenigd Koninkrijk en de VS dan tussen het VK en de Europese Unie. (..) Onze economieën zijn erg gelijkaardig', voegde minister van Handel Wilbur Ross eraan toe.

