VS willen 55 miljard dollar vrijmaken voor Afrika

De Verenigde Staten willen de komende drie jaar 55 miljard dollar (52,2 miljard euro) vrijmaken voor het Afrikaanse continent.

“In nauwe samenwerking met het Congres zullen de VS de komende drie jaar 55 miljard dollar aan Afrika ter beschikking stellen om de belangrijkste uitdagingen van onze tijd in diverse sectoren aan te pakken”, kondigde Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van president Joe Biden, maandag in Washington aan.

Hij noemde als voorbeelden de economie, gezondheid en veiligheid, maar gaf geen verdere details vrij. Vanaf dinsdag verzamelen in de Amerikaanse hoofdstad Washington 49 Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders en vertegenwoordigers van de Afrikaanse Unie voor een meerdaagse Amerikaans-Afrikaanse top.

Ook de Amerikaanse president Joe Biden woont de top woensdag bij. Sullivan liet al weten dat de Amerikaanse regering een speciale gezant voor Afrika zou aanstellen die zich moet buigen over de uitvoering van de resultaten van de top aan Amerikaanse zijde.