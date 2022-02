VS waarschuwen voor hoge dodentol bij Russische invasie in Oekraïne

Hoge functionarissen van de Amerikaanse regering hebben gewaarschuwd voor een hoge dodentol, mocht Rusland overgaan tot een grootschalige invasie van Oekraïne. Dat bericht de New York Times. Een invasie op grote schaal zou tot 50.000 burgers het leven kunnen kosten en resulteren in een vluchtelingencrisis in Europa.

