De test met de Russische installatie vormt een inbreuk op de Turkse NAVO-engagementen, zo wordt in de mededeling van het Pentagon benadrukt.

Een week geleden hadden verschillende Turkse media gemeld dat Turkije een test had uitgevoerd met het raketafweersysteem S-400. Die berichten werden vrijdag bevestigd door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. In een mededeling heeft het Pentagon vrijdag duidelijk gemaakt dat het die test ten strengste veroordeelt. De test dreigt 'ernstige gevolgen voor onze relaties op het vlak van veiligheid' te hebben, klinkt het nog.

De aankoop van de Russische installatie door Ankara had eerder al tot spanningen geleid tussen Turkije en de andere NAVO-landen. In een reactie hadden de VS zelfs beslist Turkije formeel uit het programma rond het gevechtsvliegtuig F-35 te zetten, waarin Turkije nochtans een belangrijke partner was. Washington vreest dat Rusland strategische technische informatie zou kunnen inwinnen over de nieuwe F-35 als die ingezet wordt samen met het S-400-systeem.

