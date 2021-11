Kyle Rittenhouse, die als zeventienjarige twee betogers doodschoot en een derde verwondde in de marge van een betoging tegen racisme, is vrijdag over de hele lijn vrijgesproken. De feiten dateren van augustus 2020 in Kenosha, Wisconsin.

De twaalf juryleden bevonden Rittenhouse, die intussen 18 is, 'onschuldig' aan de vijf feiten die hem ten laste werden gelegd. Ze beraadslaagden vier dagen lang. Rittenhouse riskeerde levenslang. Hij pleitte dat hij handelde uit zelfverdediging.

Alle confrontaties waren op video te zien. Er was nogal wat videomateriaal beschikbaar dat de versie van zelfverdediging ondersteunde, hoewel de tegenpartij ook video's vond waarop Rittenhouse ongeprovoceerd dreigde met zijn wapen. En zoals de procureur argumenteerde: als je met een surfplank of vuisten wordt bedreigd, kun je ook anders reageren dan de belager dood te schieten.

'Winkels beschermen'

Toen de uitspraak voorgelezen werd, was de beschuldigde aan het huilen. Hij verliet snel de rechtszaal.

In de zaak komen verschillende breuklijnen van de Amerikaanse samenleving samen: die van wapenbezit, zelfverdediging en van de antiracistische beweging Black Lives Matter.

Het proces kreeg veel media-aandacht en de uitspraak werd met een zekere bezorgdheid afgewacht. De gouverneur van Wisconsin vroeg uit voorzorg aan vijfhonderd soldaten van de Nationale Garde om zich klaar te houden in Kenosha.

Op 23 augustus 2020 brak er protest uit in Kenosha, een stad aan de Grote Meren, nadat een zwarte man het slachtoffer was geworden van politiegeweld. Kyle Rittenhouse, die op dat moment zeventien jaar was, sloot zich met een semi-automatisch wapen aan bij de gewapende groeperingen die 'ter ondersteuning van de politie' winkels gingen 'beschermen'.

