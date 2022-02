De Verenigde Staten hebben de VN-Veiligheidsraad verzocht om een spoedzitting te houden over Noord-Korea, zo is dinsdag uit diplomatieke bronnen in New York vernomen. Het land lanceerde zondag zijn krachtigste raket sinds 2017.

De zitting zou donderdag achter gesloten deuren plaatsvinden. Het is aan Rusland, dat momenteel het voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad waarneemt, om de organisatie van de zitting vast te leggen. Noord-Korea bevestigde maandag het een dag eerder de lancering van een Hwasong-12-raket had uitgetest. Met een bereik van zo'n 4.500 kilometer kan deze ballistische langeafstandsraket bijvoorbeeld het Amerikaanse eiland Guam treffen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres veroordeelde de lancering in een mededeling.

De lancering van een ballistische raket van dit type schendt het moratorium dat Noord-Korea in 2018 had afgekondigd, aldus de Portugees. Het communistische regime in Pyongyang vuurde de voorbije weken al verscheidene raketten af. De test van zondag was al de zevende in 2022. Gevreesd wordt dat president Kim Jong-un ook kernproeven en tests met intercontinentale raketten zal hervatten. Noord-Korea had de tests zelf opgeschort om onderhandelingen met Zuid-Korea en de Verenigde Staten een kans te geven.

