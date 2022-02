De Verenigde Staten hebben nu ook het Amerikaanse personeel van de waarnemersmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Oekraïne opgeroepen het land te verlaten vanwege de mogelijke dreiging van een Russische invasie.

'Het reisadvies voor Amerikaanse burgers dat vorige week werd uitgegeven, geldt ook voor het Amerikaanse personeel van de speciale waarnemingsmissie van de OVSE', liet een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag weten.

Honderden internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa zijn sinds maart 2014 in Oekraïne gestationeerd. Zij worden geacht het overeengekomen staakt-het-vuren tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense soldaten in acht te nemen, met name in het oosten van Oekraïne.

Het is de grootste veiligheidsmissie in de geschiedenis van de OVSE. Bij de laatste telling waren er ongeveer 680 waarnemers uit 43 lidstaten van de OVSE in Oekraïne, waaronder 515 in het oosten van het land.

