Tegen de achtergrond van de spanningen rondom Oekraïne heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan de familieleden van diplomaten in Wit-Rusland gevraagd het land te verlaten.

Het ministerie in Washington wijst op de 'ongewone en zorgwekkende militaire opbouw langs de Wit-Russische grens met Oekraïne'. Eerder had het ministerie ook al reizen naar Wit-Rusland afgeraden. In het reisadvies wordt nu, naast bijvoorbeeld de waarschuwingen over het coronavirus, ook expliciet verwezen naar de situatie aan de grens met Oekraïne.

Midden januari had de Amerikaanse regering ook al de familieleden van het ambassadepersoneel in Oekraïne gevraagd om het land te verlaten vanwege de Russische troepenopbouw aan de grens. Dat viel toen in slechte aarde bij de regering in Kiev, die Washington aanwreef onnodige paniek over een Russische invasie te veroorzaken. De Amerikaanse regering toont zich nu dus ook steeds meer verontrust over de situatie in Wit-Rusland, een bondgenoot van Rusland.

De mobilisering van Russische troepen in het land doet Washington vrezen dat het Kremlin zou overwegen om Oekraïne vanuit het noorden aan te vallen, klinkt het.

