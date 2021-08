Voor het eerst sinds de bevolking in de VS geteld wordt, is het aantal witte inwoners in absolute cijfers gedaald. Steeds meer mensen geven zichzelf aan als 'gemengd'.

In de VS wordt sinds 1790 om de tien jaar de bevolking geteld. In 1790 bestond er keuze tussen 'vrij wit man ', vrij wit vrouw', 'vrij ander' en 'slaaf'. De categorieën zijn in de loop der jaren veranderd.De volkstelling van 2020 was geen gemakkelijke affaire. Covid zorgde voor vertraging. De regering Trump probeerde de wettelijke status van bewoners (illegaal?) in de peiling op te nemen, wat het Hooggerechtshof verhinderde. Maar nu liggen de resultaten voor, die voor het eerst ooit een vermindering van het aantal witte bewoners te zien geven (meer precies: een vermindering van niet-latino witte bewoners). Van niet-latino witten waren er in 2020 191,7 miljoen, 2,6 procent minder dan in 2010 bij de vorige telling. Het aandeel witten ging al sinds de jaren 60 naar beneden maar nu zakt het aantal voor het eerst in absolute cijfers. 57,8 procent van de bevolking noemt zichzelf nog wit, dat is plusminus 6 procent minder dan in 2010. Bij de min 18-jarigen vormen witte bewoners voor het eerst een minderheid met nog plusminus 47 procent.Veroudering, kleinere gezinnen, en de ravage die de opioïdencrisis aanrichtte, worden als mogelijke oorzaken naar voor geschoven. Het zou ook kunnen dat bewoners zich vaker als 'gemengd' presenteren. De gemengde groep is in tien jaar meer dan verdrievoudigd en daarmee het snelst groeiende segment van de bevolking. Ze bevatte in 2020 33,8 miljoen inwoners (9 miljoen in 2010). De totale bevolkingsgroei bedroeg 7,35 procent. De VS-bevolking groeide van 308,7 miljoen in 2010 naar 331,4 miljoen in 2020. Het gaat procentueel om de kleinste groei sinds de Grote Depressie in de jaren 1930.Behalve 'gemengden' groeide vooral de latino groep. Ondanks de negatieve retoriek onder president Trump groeide die groep fors aan. Ze zorgde in de periode tussen 2010 en 2020 voor de helft van de bevolkingsaangroei in de VS. Ze komt nu uit op 18,7 procent van de bevolking, tegen 12,1 procent voor zwarten (een relatief stabiel aandeel) en 6,1 procent voor bewoners van Aziatische origine (verdubbeling sinds 1990). Behalve de diversifiëring is ook de verdere verstedelijking van het land te merken, met vooral groei in het zuiden van het land. De stad Phoenix, in Arizona, is de snelst groeiende stad in het land.Als op 16 augustus alle cijfers vrijgegeven worden, kunnen de politici aan het werk om de kiesdistricten te herschrijven. Want zetels voor het Huis van Afgevaardigden worden toegekend op basis van bevolkingsaantallen en hoewel de verstedelijking in principe de Democraten moet bevoordelen, zijn de snelst groeiende staten, Florida en Texas onder meer, in Republikeinse handen, wat dan weer de Republikeinen bevoordeelt. Die staten krijgen er zetels bij. Volgens een specialist van het onafhankelijke Cook Report zal de hertekende zetelkaart na deze volkstelling de Republikeinen '0 tot 10 zetels' opleveren. De Democratische meerderheid in het Huis bedraagt momenteel 4 zetels.