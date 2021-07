De Verenigde Staten gaan hun luchtaanvallen en steun aan de Afghaanse troepen voortzetten als het offensief van de taliban aanhoudt. Dat zal ook gebeuren na de terugtrekking van VS-troepen uit Afghanistan. De luchtaanvallen werden de voorbije dagen al opgevoerd.

Dat zei de Amerikaanse generaal Kenneth McKenzie, hoofd van Centcom.

Sinds de VS hun terugtrekking aankondigden en voltrokken, hebben de taliban grote delen van het land ingenomen. De Afghaanse troepen boden nauwelijks weerstand.

Twee weken geleden droeg het hoofd van de troepen van de Verenigde Staten en van het NAVO-bondgenootschap in Afghanistan, generaal Austin Scott Miller, het bevel over aan generaal McKenzie, hoofd van Centcom, het centrale commando van het Amerikaanse leger dat verantwoordelijk is voor de militaire activiteiten in twintig landen in het Midden-Oosten, Centraal- en Zuid-Azië. Het overdragen van het bevel was een van de laatste symbolische gebeurtenissen voor het definitieve vertrek van de buitenlandse troepen uit Afghanistan. Eind augustus zou die terugtrekking rond moeten zijn.

Overwinning taliban 'niet onvermijdelijk'

'De VS hebben de voorbije dagen hun luchtaanvallen ter ondersteuning van de Afghaanse troepen opgevoerd', aldus McKenzie in gesprek met verslaggevers in Kaboel. 'En als de taliban doorgaan met hun aanvallen, zal dat verhoogde niveau aangehouden worden'.

'Ik wil graag duidelijk zijn: de regering van Afghanistan zal de komende dagen zwaar op de proef worden gesteld. De taliban proberen hun campagne onvermijdelijk te maken. Maar ze hebben het mis: de overwinning van de taliban is niet onvermijdelijk', zo zei de generaal.

Dat zei de Amerikaanse generaal Kenneth McKenzie, hoofd van Centcom.Sinds de VS hun terugtrekking aankondigden en voltrokken, hebben de taliban grote delen van het land ingenomen. De Afghaanse troepen boden nauwelijks weerstand. Twee weken geleden droeg het hoofd van de troepen van de Verenigde Staten en van het NAVO-bondgenootschap in Afghanistan, generaal Austin Scott Miller, het bevel over aan generaal McKenzie, hoofd van Centcom, het centrale commando van het Amerikaanse leger dat verantwoordelijk is voor de militaire activiteiten in twintig landen in het Midden-Oosten, Centraal- en Zuid-Azië. Het overdragen van het bevel was een van de laatste symbolische gebeurtenissen voor het definitieve vertrek van de buitenlandse troepen uit Afghanistan. Eind augustus zou die terugtrekking rond moeten zijn.'De VS hebben de voorbije dagen hun luchtaanvallen ter ondersteuning van de Afghaanse troepen opgevoerd', aldus McKenzie in gesprek met verslaggevers in Kaboel. 'En als de taliban doorgaan met hun aanvallen, zal dat verhoogde niveau aangehouden worden'.'Ik wil graag duidelijk zijn: de regering van Afghanistan zal de komende dagen zwaar op de proef worden gesteld. De taliban proberen hun campagne onvermijdelijk te maken. Maar ze hebben het mis: de overwinning van de taliban is niet onvermijdelijk', zo zei de generaal.