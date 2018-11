VS voeren druk op Saoedi-Arabië op

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft de Saoedische kroonprins zondag in een telefonisch onderhoud gewaarschuwd dat Washington 'iedereen die betrokken is bij de moord op Jamal Khashoggi verantwoording wil laten afleggen'. Pompeo zei dat hij ervan uitgaat 'dat Saoedi-Arabië hetzelfde zal doen'. Pompeo riep Mohammed bin Salman ook op om een einde te maken aan de gevechten in Jemen en vredesonderhandelingen op te starten.

Volgens waarnemers is dit harde taal voor de Verenigde Staten. Saoedi-Arabië blijft een bondgenoot van de VS, maar het lijkt erop dat de Amerikanen meer resultaten willen zien in het onderzoek naar de moord op de Saoedische journalist Khashoggi.

Dit weekend raakte bekend dat de Turkse president Tayyip Erdogan de opnames over de moord in het Saoedische consulaat in Istanboel heeft overgemaakt aan de Amerikanen. Erdogan heeft al verschillende malen beweerd dat de hoogste kringen in Saoedi-Arabië achter de moord op Khashoggi zitten.

Dat land voert ook een oorlog in Jemen, waar het strijdt tegen de Houthi-rebellen, die op hun beurt de steun krijgen van Iran. Saoedi-Arabië wordt gesteund door de VS en het Verenigd Koninkrijk, maar die steun kalft af.

Zaterdag raakte bekend dat de VS niet langer de Saoedische gevechtsvliegtuigen van brandstof zullen voorzien.