VS: 82 miljoen dosissen van het covidvaccin gingen verloren

82,1 miljoen dosissen van covid19-vaccins, die verdeeld werden in de VS, zijn sinds de start van de pandemie verloren gegaan. Dat noteerde de officiële gezondheidsdienst CDC, die de cijfers bijwerkte tot midden mei.

Die cijfers werden bekendgemaakt door NBC News.

CDC telde de verspilling tussen het begin van de vaccinatiecampagne in december 2020 en midden mei van dit jaar. In totaal ging 11 procent van de covidvaccins in die periode verloren.

Een kwart van dat verlies gebeurde bij farmacieketen CVS en supermarkt-met-farmacie Walmart, die een groot deel van de vaccinaties voor hun rekening namen. De verliezen bij die ketens, en bij de andere reus, Walgreens, schommelden rond het gemiddelde van 11 procent.

Grotere verliezen waren er bij kleinere ketens: tot 26-27 procent van de vaccins die ze binnenkregen.

Er zijn ook regionale verschillen. De staten Oklahoma (28 procent van 4 miljoen dosissen) en Alaska (27 procent van 1 miljoen dosissen) zijn grote verspillers.

NBC peilde ook naar de redenen van het grote verlies aan vaccins.

Bij grootschalige campagnes, stelt ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, is er altijd wel groot verlies.

Maar in dit geval zijn er bijkomende elementen. De farmacieketens werden verplicht om grote hoeveelheden in te slaan. Dan wordt het verlies bij een elektriciteitspanne meteen heel groot. En de vaccins worden in pakketten met meerdere dosissen geleverd wat, in combinatie met beperkte houdbaarheid, maakt dat aan het einde van een werkdag meestal restdosissen moeten worden weggegooid. Naarmate er minder mensen voor vaccinaties opdagen, wat tegenwoordig het geval is, worden de verliezen aan het einde van een werkdag relatief groter.

De VS willen zoveel mogelijk mensen vaccineren (wat nog altijd maar matig wil lukken, 67 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd, de helft daarvan heeft ook een boostershot ontvangen), wat betekent dat men liever verspilling heeft en een verse multipakket opent, dan iemand die onaangekondigd aan het eind van een werkdag arriveert een dosis te weigeren. Dat is ook openlijk het advies van CDC, liet keten CVS aan NBC weten: liever meer vaccinaties, ook als dat tot verspilling van dosissen leidt.

Globaal genomen, zegt Sheela Shenoi aan NBC, is het een ‘verschrikkelijk verlies bij de controle van de pandemie’. Shenoi is als specialiste inzake infectieziektes verbonden aan de Yale School of Medicine. Het is meer in het bijzonder een verlies, zegt ze, ‘in de context van miljoenen mensen in de wereld die niet eens een eerste dosis konden krijgen’.