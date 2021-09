De Verenigde Staten veroordelen de lancering van twee raketten woensdag door Noord-Korea. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS ondanks de lancering graag tot een diplomatieke oplossing willen komen met Noord-Korea.

Noord-Korea vuurde twee ballistische raketten af, die volgens de Japanse omroep NHK in Japanse wateren terechtkwamen. Het was de eerste test met zulke raketten sinds maart en de tweede raketlancering in een week tijd. Noord-Korea noemde het een reactie op Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militaire oefeningen.

Zuid-Korea reageerde woensdag met woorden, maar ook met een eigen raketlancering. Een onderzeeër vuurde onder water ballistische raketten af. Het was de eerste keer dat Zuid-Korea dat deed. President Moon Jae-in keek toe op de lancering. Moon zei dat dit Noord-Korea moet afschrikken.

De Amerikaanse woordvoerder zegt dat de lanceringen van Noord-Korea ingaan tegen afspraken die zijn gemaakt bij de Verenigde Naties. 'Maar we blijven toegewijd aan een diplomatieke oplossing en willen graag in gesprek met Noord-Korea.'

Veiligheidsraad

De Japanse premier Yoshihide Suga en Moon reageerden eerder boos op de lancering. Moon wilde dat de Veiligheidsraad van de VN bijeen zou komen voor overleg over Noord-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, Kim Yo Jong, was boos over deze uitlatingen. Ze zei dat 'dit soort laster de relatie kan verslechteren'.

De Verenigde Naties zeiden kort na de VS dat ze ook aansturen op een diplomatieke oplossing.

