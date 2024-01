VS vernietigen antischeepsraket van Houthi’s in Jemen

De Verenigde Staten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een antischeepsraket van de Houthi-rebellen in Jemen vernietigd. Dat meldt het Amerikaanse commandocentrum op X. “De raket was gericht op de Rode Zee en was klaar om afgevuurd te worden.

De raket zou een ‘direct gevaar’ hebben gevormd voor koopvaardijschepen en Amerikaanse marineschepen in de regio. Het centrale commandocentrum van de Amerikaanse strijdkrachten meldt dat de raket daarom in het kader van zelfverdediging werd vernietigd.

Enkele uren eerder hadden de Houthi-rebellen naar eigen zeggen een Britse olietanker aangevallen in de Golf van Aden. In een mededeling zeggen ze dat ze raketten hebben afgevuurd op de Marlin Luanda en dat het schip vuur heeft gevat. Militaire schepen zijn onderweg naar de Britse olietanker waarop brand is uitgebroken, meldt de eigenaar van het schip, grondstoffenhandelaar Trafigura.

De bemanning zou druk bezig zijn om het vuur te blussen. Het Britse maritieme beveiligingsbedrijf Ambrey meldde eerder al dat de bemanning van het beschoten schip, de Marlin Luanda, ongedeerd zou zijn.

Het schip voer over de Golf van Aden toen het getroffen werd, voor de kust van Jemen. De Houthi’s schieten daar en op de naastgelegen Rode Zee met raketten en drones op schepen die een link hebben met Israël of de bondgenoten van Israël. De rebellenbeweging steunt Hamas en de Palestijnse bevolking en wil dat Israël stopt met de militaire operatie in de Gazastrook.