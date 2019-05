De administratie van de Amerikaanse president Donald Trump heeft 'het Congres formeel op de hoogte gebracht' van een nieuwe wapenverkoop aan Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië.

Trump maakt gebruik van een achterpoortje in de wet om het Congres, dat normaal gezien de mogelijkheid heeft om dit soort contracten te blokkeren, te omzeilen. Hij doet dat door te spreken over een 'noodtoestand'. De wapenleveringen, waarmee volgens mediaberichten een bedrag van 8 miljard dollar gemoeid is, zouden een urgent karakter hebben gezien de opgelopen spanningen met Iran, luidt de redenering.

Het nieuws werd in een communiqué bevestigd door de Democratische senator Bob Menendez. Hij betreurt de maatregel en de mogelijke impact ervan op burgers in Jemen, waar Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een militaire coalitie leiden tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen.

'De Trump-regering weigert nog maar eens om prioriteit te geven aan onze nationale veiligheidsbelangen op lange termijn en de mensenrechten te respecteren, en verleent liever gunsten aan autoritaire regimes zoals Saudi-Arabië', aldus Menendez. De senator geeft geen verdere uitleg over de aard van of het bedrag dat met de contracten gemoeid is.

Iran

De beslissing van de Trump-regering komt er op een moment dat de spanningen tussen de VS en Iran, zelf een grote rivaal van Saudi-Arabië, een nieuw hoogtepunt kennen.

Verwijzend naar mogelijk op til zijnde aanslagen van Iran en zijn bondgenoten op Amerikaanse belangen, heeft Washington ook de legerinzet verhoogd. Vrijdag kondigde president Trump aan dat er 'bij wijze van voorzorg' 1.500 extra soldaten naar het Midden-Oosten worden gestuurd.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif zei zaterdag dat de troepenvermeerdering in de regio 'zeer gevaarlijk' is, en een 'bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid' vormt. Hij voegde eraan toe dat Washington van 'Iraanse bedreiging' gewaagt 'om zijn vijandige politiek goed te praten en spanningen in de Perzische Golf te creëren'.

Het Amerikaanse Congres keurde in april nog een resolutie goed om de Amerikaanse steun aan de Saudische coalitie in Jemen stop te zetten, maar Trump gebruikte zijn veto.