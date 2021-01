Na de bestorming van het Capitool in Washington door zijn aanhangers heeft president Donald Trump alsnog een oproep aan hen gedaan om vreedzaam te blijven. 'Steun onze politie en handhavers. Zij staan aan de kant van ons land. Blijf vreedzaam!', twitterde de president.

Een half uur later twitterde Trump nogmaals dat de demonstranten in het Capitool vreedzaam moeten 'blijven'. Hij schreef ook: 'Geen geweld! Onthoud, WIJ zijn de partij van orde en gezag.'

Tijdens de bestorming schreef de president dat 'de Verenigde Staten de waarheid eisen'. Hij klaagt al maanden over fraude bij de door hem verloren presidentsverkiezingen. Hij wilde dat vicepresident Mike Pence woensdag zou ingrijpen, maar die doet dat niet, tot woede van Trump. (Belga)

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!