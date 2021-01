Bij het hoofdkantoor van het Republikeins Nationaal Comité (RNC), het partijbestuur van de Grand Old Party, in Washington is woensdag een pijpbom gevonden en onschadelijk gemaakt. Dat melden The New York Times en CNN. Het nabijgelegen hoofdkantoor van het Democratische Nationaal Comité is ontruimd nadat er een verdacht pakketje werd aangetroffen, zeggen ingewijden.

Een explosievenopruimingsdienst heeft het explosief veilig tot ontploffing gebracht, zei een functionaris van de RNC tegen The New York Times. Van het verdachte pakketje dat verderop bij de Democraten werd gevonden, is het nog niet duidelijk wat de inhoud is. Een tweede pijpbom zou volgens CNN onschadelijk zijn gemaakt op het complex van het Capitool. De hoofdkantoren van beide partijcomités bevinden zich niet ver van het Capitool, dat woensdag bestormd werd door aanhangers van president Donald Trump. De Nationale Garde van Washington, Virginia en Maryland is ingeschakeld vanwege de onrust. (Belga)