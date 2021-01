De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter zijn plaatsvervanger Mike Pence opnieuw opgeroepen een stokje te steken voor de officiële vaststelling dat de Democraat Joe Biden de verkiezingen in november heeft gewonnen.

De Amerikaanse president Donald Trump vroeg Mike Pence 'buitengewone moed' te tonen en kiesmannen/vrouwen terug te sturen uit staten waar volgens Trump tijdens de stembusgang de regels in strijd met het recht zijn veranderd om de Democraten frauduleus aan een overwinning te helpen. De zitting van beide kamers van het Amerikaanse parlement is later op woensdag en doorgaans een formaliteit.

'Alles wat Mike hoeft te doen is ze terugsturen en dan winnen we', aldus Trump. Hij gaat ervan uit dat vicepresident Pence niet alleen een ceremoniële rol heeft bij de plechtige vaststelling in het gebouw van het Congres, het Capitool, van wat het Electoral College heeft gestemd. In het Amerikaanse stelsel krijgt de winnende partij in een staat alle aan die staat toebedeelde kiesmannen/vrouwen die de uiteindelijke uitslag bepalen. Voor Biden moeten zoals de wet voorziet 306 kiesmannen stemmen, en voor Trump 232.

Het wordt algemeen echter aangenomen dat Pence zich bewust is van het feit dat zijn rol uitsluitend ceremonieel is. De plechtigheid is in het leven geroepen om de uitslagen te bekrachtigen en niet om er aan te tornen. Pence zou ook zelf tegen Trump hebben gezegd dat hij niks meer voor hem kon doen. Het is wel mogelijk dat parlementsleden bezwaren zullen maken tegen de uitslagen in fel betwiste staten. Dat leidt waarschijnlijk voornamelijk tot debatten van elk 2 uur en oponthoud. De ceremonie met Congresleden en de vicepresident duurt normaal circa een half uur, maar Amerikaanse media vrezen dat het dit keer dagen kan duren. (Belga)