VS: 'Verdachten moord Saoedische journalist geïdentificeerd, visa worden ingetrokken'

'We nemen gepaste maatregelen tegen hen, waaronder het intrekken van hun visum of het weigeren van een visum', zei minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

De minister van Buitenlandse zaken liet nog verstaan dat het hier niet bij blijft. 'Deze straffen zijn niet het laatste woord dat hierover is gezegd'. Over hoeveel mensen het gaat en hun identiteit, maakte Pompeo niet bekend.

Ook Trump liet zich dinsdag opnieuw uit over de moord op Khashoggi, maar zei niets over mogelijke verdachten. De president liet ook niet in zijn kaarten kijken over de gevolgen die de VS geven aan de moord. Zowel Trump als Pompeo herhaalden dinsdag wel dat Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot blijft van de VS.

Volgens de Saoedische autoriteiten is Khashoggi begin deze maand bij een gevecht om het leven gekomen in het Saoedische consulaat in Istanbul. Maar volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ging het om een vooraf geplande moord op een criticus van het Saoedische regime.