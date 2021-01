Meer dan twee derde van de Amerikanen §68 procent) wil dat president Donald Trump geen belangrijke publieke figuur meer is eenmaal hij volgende week aftreedt. Dat blijkt uit een onderzoek door het Pew Research Center.

Trumps rating is naar een dieptepunt gezakt. Amper 29 procent van de bevraagden vindt dat hij ook na de machtswissel een belangrijke rol moet blijven spelen in het politieke leven. Zelfs zijn aanhangers geven steeds meer te kennen dat ze niet gelukkig zijn met het gedrag van de president sinds de verkiezingen van november. Toch is er weinig steun om Trump af te zetten voordat zijn ambtstermijn op 20 januari afloopt.

De sterke daling in zijn score komt na de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers op 6 januari. Daarbij vielen vier doden ter plekke. Een dag na de feiten overleed een politieagent aan zijn verwondingen.

Het Huis van Afgevaardigden heeft sindsdien een afzettingsprocedure in gang gezet.

Trump behoudt steun binnen zijn partij

Slechts een kwart van de ondervraagden zegt in de peiling van Pew dat de Republikeinse president geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor het geweld. Zelfs bij Republikeinse kiezers geeft een weliswaar kleine meerderheid toe dat de huidige president ten minste enige verantwoordelijkheid draagt. Trump sprak voor de bestorming zijn aanhangers tijdens een manifestatie toe, waarbij hij felle retoriek gebruikte rond zijn ongegronde bewering dat bij de presidentsverkiezing gefraudeerd was en dat hij die in werkelijkheid met grote voorsprong had gewonnen.

Trumps populariteit bij zijn eigen kiezers is volgens de peiling fel geslonken, maar helemaal uitgeteld is hij zeker niet bij de Republikeinse achterban. 44 procent van de Republikeinse kiezers vindt dat de president zich goed heeft gedragen sinds de verkiezingen van november 2020. 46 procent vindt dat hij geen verantwoordelijkheid draagt voor de bestorming van het Capitool. En 64 procent gelooft dat hij de verkiezingen gewonnen heeft.

Biden boven

De cijfers voor Joe Biden zijn momenteel stukken beter dan die voor Trump.

De ondervraagden lijken tevreden over de manier waarop aanstaand president Joe Biden de zaken sinds november heeft aangepakt: 64 procent heeft een positieve mening over zijn handelwijze in de voorbije twee maanden. Het onderzoek was over vier dagen gespreid, te beginnen op 8 januari, net na de rellen in Washington, die zich voordeden op het moment dat de parlementsleden de verkiezingsuitslag bevestigden.

