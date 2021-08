Amerikaanse soldaten hebben vrijdag de luchthaven van Kaboel verlaten om in de buurt 169 mensen op te halen.

Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt nadat eerst president Biden over de reddingsactie praatte.

John Kirby, woordvoerder van het Pentagon, kon of wilde geen details verstrekken, wilde zelfs niet bevestigen of het om Amerikanen ging, maar hij gaf aan dat de reddingsoperatie in de buurt van het luchthaven was gebeurd. Of er wapengeweld met de actie gepaard ging, is niet duidelijk. Evenmin of de 169 een groep vormden en belaagd werden.

Eerder werd bekend dat de Amerikaanse evacuatievluchten ruim 10 uur werden stilgelegd om Qatar de tijd te geven de geëvacueerden te verwerken. De vluchten zijn intussen hervat. De Verenigde Arabische Emiraten hebben aangegeven datg zij ook geëvacueerden tijdelijke opvang willen bieden.

