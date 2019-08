Een Palestijnse student aan de prestigieuze universiteit van Harvard zegt dat zijn Amerikaanse visum werd ingetrokken nadat ambtenaren op de luchthaven zijn profiel op socialemediasites hadden gescreend en aanstoot hadden genomen aan de politieke mening van zijn vrienden op die sociale media.

Ismaïl Ajjaoui, die in Libanon woont, verklaarde aan de studentenkrant The Harvard Crimson dat de politie hem bij zijn aankomst op de luchthaven van Boston vrijdag acht uur lang heeft verhoord en hem onder andere vroeg naar zijn religie.

Nadat zijn telefoon en laptop vijf uur lang werden gescreend, is een politieagente 'op mij beginnen roepen', vertelde hij. 'Ze zei dat ze tussen mijn vrienden mensen had gevonden die politieke meningen hadden geuit', gericht tegen de Verenigde Staten, aldus de 17-jarige student. De jongeman zou hebben verzekerd dat hij zelf nooit zijn politieke mening op sociale media had verkondigd. Toch werd naar eigen zeggen zijn visum ingetrokken en werd hij naar huis teruggestuurd.

De Amerikaanse grenspolitie bevestigt dat Ismaïl Ajjaoui de toegang tot de VS werd geweigerd, maar zei geen precieze reden te kunnen opgeven als gevolg van de vertrouwelijkheid die rust op een individueel dossier. 'Op basis van informatie die tijdens het verhoor werd ontdekt' is besloten dat deze persoon niet op Amerikaans grondgebied toegelaten kon worden, aldus de woordvoerder van het federale agentschap, Michael McCarthy.

Een verantwoordelijke van het ministerie van Buitenlandse Zaken voegde er aan toe dat 'de Amerikaanse wet niet toelaat om een visum te weigeren op basis politieke verklaringen of meningen, indien die verklaringen of meningen in de Verenigde Staten als wettelijk worden beschouwd'. De student hoopt intussen dat er voor de start van het universitaire schooljaar volgende week nog een oplossing uit de bus komt.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte bij zijn aantrede van een streng immigratiebeleid zijn prioriteit. Zijn administratie besloot onder andere om het socialemediagebruik te screenen van alle personen die naar de Verenigde Staten reizen, inclusief degenen met een visum. De maatregel is door mensenrechtenverdedigers al veroordeeld omdat ze in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting, die door het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet wordt gegarandeerd.