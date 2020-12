De Amerikaanse ambassade in Bagdad heeft een deel van het diplomatieke personeel teruggeroepen naar de VS uit veiligheidsoverwegingen. De afgelopen maanden zijn Amerikaanse doelwitten meermaals het doelwit geweest van raketaanvallen in Irak.

Volgens een anonieme Irakese bron gaat het om een 'minimale terugtrekking' en een 'voorzorgsmaatregel', en keren de Amerikaanse diplomaten normaal gezien weer terug naar het land. Bovendien blijft de Amerikaanse ambassadeur in Irak in Bagdad, net als de belangrijkste diplomaten. 'Er is geen sprake van een diplomatieke breuk', aldus de bron.

In Irak werken enkele honderden Amerikaanse diplomaten. Hoeveel er precies zijn teruggeroepen is niet duidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft geen commentaar, maar bevestigt wel dat de Amerikaanse ambassadeur in Bagdad, Matthew Tueller, in de Iraakse hoofdstad blijft.

Midden november werden nog raketten afgevuurd op de Amerikaanse ambassade in Irak. Met die aanval kwam een einde aan een bestand dat de pro-Iraanse fracties een maand eerder hadden afgekondigd. Het raketafweersysteem trad meteen in werking, maar de Verenigde Staten dreigden er toen wel mee de ambassade volledig te sluiten.

