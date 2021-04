De Amerikaanse president Joe Biden stuurt woensdag een onofficiële delegatie van voormalige hoge functionarissen naar Taiwan als signaal van steun. Het democratisch geregeerde Taiwan staat al geruime tijd onder toenemende druk van het vijandige China, dat het eiland wil inlijven.

De regering in Taipei heeft bekendgemaakt dat oud-senator Christopher Dodd en oud-onderministers van Buitenlandse Zaken Richard Armitage en James Steinberg woensdagmiddag (lokale tijd) landen in Taiwan. De 23 miljoen inwoners van het eiland leven met de constante dreiging van een inval door het autoritaire communistische regime in Peking, dat het eiland als een afvallige provincie beschouwt en meermaals heeft gezworen het te zullen innemen.

China gebruikt diplomatieke, economische en militaire druk om Taiwan internationaal te isoleren en maakt op hoge toon bezwaar als landen delegaties naar Taiwan sturen of officieel betrekkingen met het eiland aanknopen. In het afgelopen jaar is de militaire dreiging vanuit Peking aanzienlijk toegenomen. De Chinese luchtmacht dringt haast op dagelijkse basis het Taiwanese luchtruim binnen met straaljagers en bommenwerpers. Maandag werd dat gedaan door een recordaantal van 25 toestellen van de Chinese luchtmacht.

Washington erkent de regering in Peking sinds 1979 als de machthebber in China. De Amerikanen hebben echter altijd betrekkingen gehouden met Taipei. Het Amerikaanse parlement heeft daarnaast een wet aangenomen die de verkoop van verdedigingswapens aan Taiwan voorschrijft. De Verenigde Staten hebben zich ook altijd uitgesproken tegen plannen van Peking om Taiwan met geweld in te lijven. De delegatie van woensdag wordt naar Taiwan gezonden op de dag dat de wet rond de wapenverkoop aan Taiwan 42 jaar oud wordt. Joe Biden stemde destijds als senator ook nog voor de wet. De delegatie is ook het gevolg van een nieuwe richtlijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat nu het zenden van zwaardere delegaties naar Taiwan toestaat.

Onder Bidens voorganger Donald Trump was er al veel toenadering tussen Taipei en Washington terwijl de betrekkingen tussen de VS en China aanzienlijk verslechterden. Een harde koers ten opzichte van China is een van de weinige punten waarover de Democraten en de Republikeinen het met elkaar eens zijn. Toch zal Biden de Chinezen niet te zeer tegen de haren in willen strijken. Zijn klimaatgezant John Kerry bezoekt woensdag nog China in de hoop om de internationale doelstellingen voor het tegenhouden van klimaatverandering te verhogen, ondanks de toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. 'We hebben grote onenigheid met China op een paar belangrijke punten, absoluut', zei Kerry tegen CNN. 'Maar het klimaat hoort daarvan los te staan.'

