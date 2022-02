De Verenigde Staten sturen 3000 extra soldaten naar Polen om de NAVO-bondgenoten 'gerust te stellen' op het moment dat Washington vreest dat een Russische inval van Oekraïne nakend is.

Dat heeft een hoge functionaris van het Pentagon vrijdag laten weten. Het persagentschap Reuters citeert vier anonieme bronnen, die dezelfde informatie deelden.

De militairen zijn momenteel gestationeerd in Fort Bragg, in de Amerikaanse staat North Carolina. Zij zullen hun basis 'de komende dagen' verlaten en begin volgende week ter plaatse aankomen.

De Amerikaanse regering had begin februari al de verplaatsing van ongeveer 2.000 soldaten naar Europa aangekondigd. Ongeveer 1700 van hen zouden ook ontplooid worden in Polen, een buurland van Oekraïne. Twee derde is aangekomen, aldus het Pentagon.

