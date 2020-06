De Verenigde Staten zetten de export stop van Amerikaanse defensieuitrusting naar Hongkong. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo maandag aangekondigd in het kader van de nieuwe Chinese wet voor nationale veiligheid, die het land ook wil opleggen aan Hongkong.

'De Verenigde Staten zijn genoodzaakt om deze stap te nemen om de nationale veiligheid van Amerika te beschermen', aldus Pompeo. 'We kunnen niet langer een onderscheid maken tussen de uitvoer van dit materiaal naar Hongkong of China.'

De VS zullen volgens Pompeo 'stappen nemen om dezelfde restricties rond defensie en technologie op te leggen aan Hongkong als die voor China'.

