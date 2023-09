VS-senator en omstreden pionier Dianne Feinstein (90) overleden

Dianne Feinstein, Senaatslid voor de Democraten, is op 90-jarige leeftijd overleden. Feinstein vervulde een pioniersrol in de Amerikaanse politiek.

Zo was ze van 1978 tot 1988 de eerste vrouwelijke burgemeester van San Francisco, en in 1992 was ze de eerste vrouw die voor haar staat Californië in de Senaat werd gestemd. Ze was ook de eerste vrouw die zetelde in de justitiecommissie en de eerste vrouwelijke voorzitter van de reglementscommissie en de inlichtingencommissie. In 1994 was ze een van de leidende stemmen rond een verbod op de productie van bepaalde semiautomatische wapens voor civiel gebruik. Het verbod liep af in 2004. Daarnaast was ze ook een van de leidende figuren achter het rapport over de folterpraktijken bij de CIA in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001 en de oorlog tegen het terrorisme. Ze hielp ook bij het schrijven van wetgeving over onder meer cyberveiligheid en de bescherming van amateursporters tegen seksueel misbruik.

Feinstein, die naast het oudste lid van de Senaat ook het langst zittende vrouwelijke Senaatslid was, kondigde in februari haar afscheid van de politiek aan. Ze zou bij de verkiezingen in 2024 niet opnieuw opkomen. De afgelopen jaren kreeg Feinstein kritiek omdat ze weigerde plaats te ruimen voor jongere Democraten. Ook ontstonden er twijfels of ze wel nog in staat was om haar functie naar behoren uit te oefenen. Beelden van verkeerde tussenkomsten in de Senaat (ze begon een toespraak terwijl ze eigenlijk gewoon haar stem moest uitbrengen) deden de ronde.

De Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom, zal een vervanger aanduiden om de zetel van Feinstein tijdelijk in te vullen.