De Senaat heeft een begrotingsresolutie goedgekeurd die het voor de Democraten mogelijk maakt om met een simpele meerderheid het coronasteunpakket ter waarde van 1900 miljard dollar van president Joe Biden goed te keuren.

De resolutie werd in de vroege uurtjes goedgekeurd met 50-50 plus de doorslaggevende stem van de Democratische vicepresident Kamala Harris.

De Senaat hield een marathonsessie, een 'vote-a-rama'. In dergelijke sessies mogen senatoren zoveel amendementen indienen als ze willen, om de mening van de leden van de andere partij te weten te komen over controversiële kwesties. Door een resolutie die werd goedgekeurd, kunnen de Democraten nu met een simpele meerderheid het plan van Biden goedkeuren. Dat gebeurt waarschijnlijk eind februari of begin maart, nadat de impeachmentprocedure van Donald Trump is afgerond in de Senaat. Zonder de resolutie zou het pakket de instemming van 60 van de 100 senatoren moeten krijgen.

Meerdere ingediende resoluties gingen over Bidens steunpakket. De meeste die de Republikeinen indienden werden geblokkeerd, maar de Democraten gaven uiteindelijk toe op een paar punten. Zo stemde de Senaat bijvoorbeeld unaniem voor een motie van twee Republikeinen voor een verbod op het verhogen van de belastingen voor kmo's tijdens de pandemie en stemden ook 99 senatoren ervoor dat de coronasteun van 1400 dollar niet naar de gezinnen gaan die meer dan een bepaald bedrag verdienen. Dat was een van de eisen die de Republikeinen eerder al hadden geformuleerd. In Bidens steunpakket is ook een verhoging van het minimumloon naar 15 dollar per uur opgenomen. Dat was een eis van de meer progressieve vleugel van de partij, waartoe onder meer Bernie Sanders behoort. De maatregel zou echter sneuvelen, met al zeker één Democraat die zich ertegen verzet.

Met of zonder Republikeinen

Het steunpakket ter waarde van 1900 miljard dollar, bevat onder meer 160 miljard dollar voor het vaccinatieprogramma, 170 miljard voor het heropenen van de scholen en 1000 miljard voor directe hulp, zoals werkloosheidsuitkeringen. Ook gaat 440 miljard dollar naar onder meer bedrijven en naar een noodfonds voor lokale regeringen.

Biden gaf eerder al aan zijn steunpakket zo nodig te willen laten goedkeuren zonder de steun van de Republikeinen, maar ook toegevingen te willen doen.

De resolutie werd in de vroege uurtjes goedgekeurd met 50-50 plus de doorslaggevende stem van de Democratische vicepresident Kamala Harris.De Senaat hield een marathonsessie, een 'vote-a-rama'. In dergelijke sessies mogen senatoren zoveel amendementen indienen als ze willen, om de mening van de leden van de andere partij te weten te komen over controversiële kwesties. Door een resolutie die werd goedgekeurd, kunnen de Democraten nu met een simpele meerderheid het plan van Biden goedkeuren. Dat gebeurt waarschijnlijk eind februari of begin maart, nadat de impeachmentprocedure van Donald Trump is afgerond in de Senaat. Zonder de resolutie zou het pakket de instemming van 60 van de 100 senatoren moeten krijgen.Meerdere ingediende resoluties gingen over Bidens steunpakket. De meeste die de Republikeinen indienden werden geblokkeerd, maar de Democraten gaven uiteindelijk toe op een paar punten. Zo stemde de Senaat bijvoorbeeld unaniem voor een motie van twee Republikeinen voor een verbod op het verhogen van de belastingen voor kmo's tijdens de pandemie en stemden ook 99 senatoren ervoor dat de coronasteun van 1400 dollar niet naar de gezinnen gaan die meer dan een bepaald bedrag verdienen. Dat was een van de eisen die de Republikeinen eerder al hadden geformuleerd. In Bidens steunpakket is ook een verhoging van het minimumloon naar 15 dollar per uur opgenomen. Dat was een eis van de meer progressieve vleugel van de partij, waartoe onder meer Bernie Sanders behoort. De maatregel zou echter sneuvelen, met al zeker één Democraat die zich ertegen verzet.Het steunpakket ter waarde van 1900 miljard dollar, bevat onder meer 160 miljard dollar voor het vaccinatieprogramma, 170 miljard voor het heropenen van de scholen en 1000 miljard voor directe hulp, zoals werkloosheidsuitkeringen. Ook gaat 440 miljard dollar naar onder meer bedrijven en naar een noodfonds voor lokale regeringen. Biden gaf eerder al aan zijn steunpakket zo nodig te willen laten goedkeuren zonder de steun van de Republikeinen, maar ook toegevingen te willen doen.