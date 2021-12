Na een lange politieke impasse heeft de Amerikaanse Senaat in de nacht van vrijdag op zaterdag de benoeming door president Joe Biden van een reeks ambassadeurs goedgekeurd, ook die in België.

Het staatshoofd had zakenman Michael M. Adler voorgedragen als 'politieke' ambassadeur in Brussel. Hij is dus geen carrièrediplomaat.

President Joe Biden nominated Coral Gables real estate mogul Michael Adler as the new U.S. ambassador to Belgium, one of two ambassadorship nominations of major Democratic fundraisers announced Wednesday. https://t.co/lJhH0v1BfM — Miami Herald (@MiamiHerald) September 23, 2021

Michael Adler is ceo van de Adler Group, een van de grootste vastgoedbedrijven in Zuid-Florida. Hij steunde het kamp van de Democraten en was plaatselijk betrokken bij de raden van bestuur van een ziekenhuis, een universiteit en de Joodse Federatie van Greater Miami.

