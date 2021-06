Washington heeft donderdag de sancties tegen voormalige Iraanse functionarissen opgeheven en tegelijkertijd sancties opgelegd aan een netwerk dat ervan wordt beschuldigd de Houthi-rebellen in Jemen te helpen financieren. Ondertussen gaan de onderhandelingen om de nucleaire deal te redden met Teheran verder.

De sancties tegen drie voormalige Iraanse regeringsfunctionarissen en twee bedrijven worden opgeheven. 'Deze maatregelen tonen aan dat wij ons ertoe verbinden de sancties op te heffen als de status of het gedrag van de gesanctioneerden verandert', aldus het Amerikaanse ministerie van Financiën in een verklaring. Volgens het ministerie is er geen verband tussen het besluit om de sancties op te heffen - wat louter 'technisch' zou zijn - en de besprekingen over de nucleaire deal.

Al weken vinden er in Wenen onderhandelingen plaats tussen Iran en de Verendigde Staten. Bedoeling is om het atoomakkoord uit 2015, dat moet voorkomen dat Teheran kernwapens ontwikkelt, te herstellen. Het akkoord hangt sinds mei 2018 aan een zijden draadje. Toen besliste voormalig Amerikaans president Donald Trump om zijn land eenzijdig terug te trekken uit de deal en opnieuw sancties op te leggen aan Iran. Zijn opvolger Joe Biden wil weer toetreden tot het akkoord, weliswaar onder bepaalde voorwaarden.

Houthi's

Daarnaast heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën donderdag sancties opgelegd aan een netwerk dat ervan wordt beschuldigd via smokkel financiële steun te verlenen aan de door Teheran gesteunde Houthi-rebellen. Jemen is in de greep van een oorlog tussen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen en een coalitie van Arabische landen onder leiding van Saoedi-Arabië. Het conflict duurt nu al meer dan zes jaar en heeft volgens ngo's aan tienduizenden mensen het leven gekost, onder wie veel burgers.

