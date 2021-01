De regering van Donald Trump heeft net voor het einde van haar termijn de restricties op officiële contacten met Taiwan beëindigd. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bekendgemaakt.

De Amerikanen hadden de beperkingen tientallen jaren geleden zelf ingevoerd, volgens Pompeo 'in een poging om het communistische regime in Peking tevreden te stellen'. 'Dat doen we niet langer', aldus Pompeo.

De verklaring dreigt de relatie van de Verenigde Staten en China verder te bemoeilijken. Peking beschouwt Taiwan immers als een afvallige Chinese provincie en probeert het land geïsoleerd te houden. De VS onderhouden, zoals de meeste landen, in principe enkel informele contacten met Taiwan.

Maar daar komt dus verandering in. De Amerikaanse VN-ambassadeur Kelly Craft brengt van 13 tot 15 januari een bezoek aan Taiwan, tot grote onvrede van China. 'De Amerikaanse regering onderhoudt banden met onofficiële partners in de hele wereld, en Taiwan is geen uitzondering', aldus Pompeo. 'Onze twee democratieën delen waarden als individuele vrijheid, de rechtstaat en respect voor menselijke waardigheid.'

In de voorbije vier jaar heeft de VS-regering de contacten en handelsrelatie met Taiwan aangezwengeld. De VS verkochten onder meer militair materiaal.

