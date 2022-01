Rusland stuurde saboteurs en provocateurs naar Oekraïne, die president Vladimir Poetin een voorwendsel moeten geven om later deze maand of begin februari een invasie van delen van de Oekraïne te kunnen starten. Dat zou blijken uit informatie die VS-inlichtingendiensten vergaarden.

Het bericht wordt gepubliceerd door The New York Times, die zich baseert op anonieme getuigenissen binnen het kabinet Biden. Volgens de krant neemt de regering Biden de beschuldigingen aan het adres van Rusland over zoals die voorliggen in rapporten van inlichtingendiensten.

Volgens een bron van de krant baseren die inlichtingendiensten zich op een mengeling van onderschepte communicatie en observaties rond bewegingen van mensen.

'Rusland legt de basis om de mogelijkheid te hebben om uit het niets een voorwendsel voor een invasie te creëren, ook met sabotage en informatieoperaties, door Oekraïne te beschuldigen van het voorbereiden van een nakende aanval op de Russische troepen in het oosten van Oekraïne', meldde een hoge Amerikaanse functionaris in een e-mail.

Breaking News: The U.S. accused Russia of sending saboteurs into Ukraine to stage “a false-flag operation” that would create a pretext for Moscow to invade. https://t.co/wiSXuzwhgO — The New York Times (@nytimes) January 14, 2022

Volgens de functionaris beschikt Washinton over aanwijzingen dat Rusland al een groep agenten in stelling bracht om valse operaties in het oosten van Oekraïne uit te voeren. 'Deze agenten zijn in stadsguerrilla en in het gebruik van explosieven getraind om sabotagedaden tegen de Russischgezinde troepen uit te voeren' door zich voor Oekraïners uit te geven, voegde hij eraan toe.

Nog altijd volgens de krant kan de invasie beginnen tussen mid-januari en mid-februari.

'Zoals in de Krim'

De Amerikaanse regering waarschuwt sinds weken voor de mogelijkheid dat Moskou een 'pretext' fabriceert om tot een invasie over te gaan. 'We hebben die strategie in 2014 gezien', toen Rusland de Krim annexeerde, 'ze bereiden die strategie opnieuw voor', waarschuwde Jake Sullivan donderdag. Sullivan is de adviseur voor de nationale veiligheid van president Biden.

Het Kremlin deed de Amerikaanse beschuldigingen vrijdag als 'ongegronde af. 'Alle dergelijke verklaringen die we tot nu toe hoorden, waren ongegrond en nergens op gebaseerd', aldus Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, aan het Russische nieuwsagentschap Tass.

Rusland heeft volgens de VS bijna 100.000 militairen aan de Oekraïense grens opgesteld met het oog op een mogelijk offensief. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten heeft het Kremlin nog geen definitieve beslissing over een eventuele aanval genomen, maar de aanwezigheid van Russische provocateurs - indien bewezen - maakt die mogelijkheid gemakkelijker realiseerbaar.

