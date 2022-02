In de Verenigde Staten zijn sinds het begin van de pandemie in totaal meer dan 900.000 mensen overleden aan COVID-19. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit. Half december werd nog de drempel van 800.000 doden overschreden.

Experts denken dat de echte dodentol nog veel hoger ligt, schrijft nieuwszender CNN. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention) schat dat het aantal COVID-doden in de VS tussen februari 2020 en september 2021 ongeveer 32 procent hoger ligt dan officieel gemeld.

Geen enkel land heeft meer doden geregistreerd dan de VS met zijn 330 miljoen inwoners. Slechts 64 procent van de Amerikanen is volledig gevaccineerd.

De omikrongolf sloeg hard toe in de VS in december. De afgelopen twee weken werden in de VS elke dag gemiddeld 2.000 nieuwe overlijdens aan COVID-19 geregistreerd, aldus nog Johns Hopkins. Het aantal nieuwe besmettingen is onlangs echter aanzienlijk gedaald.

Experts denken dat de echte dodentol nog veel hoger ligt, schrijft nieuwszender CNN. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention) schat dat het aantal COVID-doden in de VS tussen februari 2020 en september 2021 ongeveer 32 procent hoger ligt dan officieel gemeld. Geen enkel land heeft meer doden geregistreerd dan de VS met zijn 330 miljoen inwoners. Slechts 64 procent van de Amerikanen is volledig gevaccineerd. De omikrongolf sloeg hard toe in de VS in december. De afgelopen twee weken werden in de VS elke dag gemiddeld 2.000 nieuwe overlijdens aan COVID-19 geregistreerd, aldus nog Johns Hopkins. Het aantal nieuwe besmettingen is onlangs echter aanzienlijk gedaald.