VS roepen regering en Tigray-rebellen op tot onderhandelingen

De Verenigde Staten hebben woensdag de Ethiopische regering en de Tigray-rebellen opgeroepen om terug te keren naar de onderhandelingstafel om een einde te maken aan de recent opgeflakkerde gevechten. Het staakt-het-vuren van vijf maanden heeft ‘ontelbare levens’ gered, aldus de VS.

“We zijn bezorgd over de heropflakkering van de vijandelijkheden in Ethiopië en doen een beroep op de regering en het TPLF (Tigray People’s Liberation Front, red.) om hun inspanningen te verdubbelen om een duurzaam en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren tot stand te brengen”, aldus Vedant Patel, adjunct-woordvoerder van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In het noorden van Ethiopië wordt sinds woensdag weer gevochten tussen het regeringsleger en rebellen uit de Tigray-regio. De regering in Addis Abeba besculdigt de rebellen ervan het staakt-het-vuren dat al vijf maanden gold, verbroken te hebben. Eerder hadden de rebellen zelf de regering ervan beschuldigd “een grootschalig offensief” tegen hun posities gestart te zijn.

Het gaat om de eerste grote gevechten sinds de twee partijen eind maart tot een bestand kwamen, dat tot nu toe grotendeels is nageleefd.

“De wapenstilstand heeft ontelbare levens gered en hulp mogelijk gemaakt voor tienduizenden mensen”, zei Patel nog. Hij verzekerde dat de VS bereid zijn met de Ethiopiërs samen te werken, zowel op diplomatiek als op humanitair gebied, met het “uiteindelijke doel dit conflict voorgoed te beëindigen”.

De Afrikaanse Unie, die in Addis Abeba is gevestigd en zich maandenlang heeft ingespannen om de strijdende partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen, riep op tot “deëscalatie” en zei te willen samenwerken “ter ondersteuning van een consensueel politiek proces in het belang van het land”.