De Amerikaanse autoriteiten hebben de Ethiopische premier Abiy Ahmed dringend verzocht de gevechten in zijn land te staken. Ahmed is volgens Ethiopische media inmiddels persoonlijk aan het front aan het strijden tegen rebellen.

De VS steunen dat niet. 'Diplomatie is de eerste, laatste en enige optie', schrijft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

De 45-jarige Ethiopische premier, in 2019 nog Nobelprijswinnaar voor de Vrede, kondigde eerder deze week al aan persoonlijk naar het front te trekken om daar met het leger te strijden tegen de rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF). Die beweging rukt op naar de hoofdstad Addis Abeba. 'We zijn op de hoogte van berichten dat premier Ahmed vandaag aan het front staat', aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij het ministerie zijn ook berichten binnengekomen dat er bekende Ethiopische atleten, parlementariërs, partijleiders en regionale leiders naar de frontlinie onderweg zijn. 'We dringen er bij alle partijen op aan zich te onthouden van opruiende en oorlogszuchtige retoriek, terughoudendheid te gebruiken, de mensenrechten te respecteren, humanitaire toegang toe te staan en burgers te beschermen', aldus de Amerikanen.

Verschillende westerse landen hebben hun burgers opgeroepen te vertrekken uit Ethiopië vanwege de gevechten in het noorden van het land. Zowel het Ethiopische leger, het TPLF en Eritrese milities zouden zich volgens onafhankelijke waarnemers schuldig hebben gemaakt aan gruwelijke misdaden.

