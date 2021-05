De Verenigde Staten vinden dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zich schuldig heeft gemaakt aan antisemitische uitspraken. Washington roept hem op 'zich te onthouden van opmerkingen die tot meer geweld kunnen leiden'.

De Turkse president, die zich opwerpt als verdediger van de Palestijnse zaak, had maandag zwaar uitgehaald naar Israël. Hij sprak na de Israëlische beschietingen in de Gazastrook van 'moordenaars' die 'kinderen van vijf of zes jaar doden'. Nog volgens de president 'geven alleen bloedvergieten hen voldoening'.

Erdogan gaf ook zware kritiek op de Amerikaanse president Joe Biden. Die heeft volgens de Turkse president 'bloed aan zijn handen' door zijn steun aan Israël.

De relatie tussen de nieuwe Amerikaanse regering en Turkije is gespannen. De twee leiders zullen elkaar normaal gezien ontmoeten op een NAVO-top in Brussel volgende maand.

