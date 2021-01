Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft China opgeroepen om te stoppen met zijn pogingen om Taiwan te intimideren met 'militaire, diplomatieke en economische druk'. Dat blijkt uit een statement van het State Department.

In plaats van zijn buurland te intimideren, zou China het gesprek moeten aangaan met de democratisch verkozen regering van Taiwan, zo luidt het in de mededeling. Washington omschrijft de houding van Peking tegenover Taiwan en andere landen in de regio als 'zorgwekkend'.

Volgens de krant South China Morning Post beweerde Taiwan zaterdagavond dat twaalf Chinese legervliegtuigen zijn luchtruim waren binnengedrongen. Dat gebeurt de laatste tijd wel eens vaker, aldus Taipei, maar gewoonlijk slechts met één of twee vliegtuigen.

Taiwan is sinds 1949 de facto onafhankelijk. Het communistische regime in Peking beschouwt de eilandstaat nog steeds als een afvallige provincie die op een dag opnieuw tot China zal behoren. Taiwan geniet traditioneel sterke steun van de VS.

