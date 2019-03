VS proberen Cuba verder in de tang te nemen

Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag in Washington bekend. Dit zou ook voor Cubanen met een Amerikaans paspoort van toepassing zijn.

'De regering van Fidel Castro heeft tientallen jaren lang op onrechtmatige wijze privépersonen van hun eigendommen beroofd, zonder enige compensatie', aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor het eerst sinds 1996 worden dergelijke procedures in principe mogelijk gemaakt. Alle vorige regeringen hadden de in de wet verankerde mogelijkheid tot dusver opgeschort.

Deze stap is vermoedelijk puur symbolisch, aangezien de 200 beursgenoteerde bedrijven en overheidsinstanties uit Cuba geen onafhankelijke zakelijke of financiële banden hebben in de VS en dus nauwelijks door de Amerikaanse Justitie kunnen belaagd worden. Joint ventures, met bijvoorbeeld Europese bedrijven, vallen buiten de matregel.

De VS hebben Cuba op de korrel genomen omdat het de Caraïbische eilandstaat beschouwt als een van de meest invloedrijke factoren op de crisis in Venezuela. Washington gaat ervan uit dat Cuba voor een deel verantwoordelijk is voor de corruptie in het leger dat de regering van president Nicolas Maduro aan de macht houdt.