In vier Amerikaanse staten zijn vrijdag al stembureaus opengegaan voor de presidentsverkiezingen van november. Minnesota, South Dakota, Wyoming en Virginia openden de deuren van stemlokalen voor het zogenaamde "early in-person voting".

Volgens nieuwszender CNN stonden aan een kieslokaal in Fairfax, Virginia bijvoorbeeld al honderden mensen aan te schuiven.

In de meeste staten en de hoofdstad Washington DC is het toegestaan om vroeger te stemmen, zonder dat kiezers hiervoor een geldige reden moeten inroepen.

De kiesgerechtigden kunnen in vele staten vroeger dan verkiezingsdag stemmen per post. North Carolina was bijvoorbeeld de eerste staat, die twee weken geleden stemformulieren op de post deed.

Het vervroegd stemmen is de voorbije verkiezingen in de VS toegenomen, bijvoorbeeld om de verkiezingen vlotter te laten verlopen. Deze editie van de presidentsverkiezingen komt daar het nieuwe coronavirus bovenop. Zo is er de vrees dat het virus zich kan verspreiden omdat mensen samentroepen en aanschuiven aan de stemlokalen. Een bevraging die dagblad The Washington Post en zender ABC News deze week publiceerden, toonde aan dat 44 procent van de inwoners van Wisconsin en 39 procent in Minnesota van plan is vroeger te stemmen. Experten verwachten dat op grote schaal per brief gestemd zal worden, tot onvrede van president Donald Trump. Hij herhaalde al meermaals dat stemmen per post ruimte laat voor verkiezingsfraude, hoewel daar niet meteen bewijs voor is.

