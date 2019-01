VS-president Trump slaat deur achter zich dicht in verband met begroting

'Ik heb net een vergadering met Chuck (Schumer, de Democratische fractieleider in de Senaat, nvdr.) en Nancy (Pelosi, de Democratische fractieleider in het Huis, nvdr.) verlaten. Een en al tijdverlies. Ik vroeg wat er zou gaan gebeuren in dertig dagen indien ik snel enkele zaken zou opentrekken, gaan jullie dan Grensveiligheid met inbegrip van een Muur of een Stalen Hekken goedkeuren? Nancy zei, NEEN, ik zei bye bye, niets anders werkt!', aldus de bewoner van het Witte Huis.

Schumer bevestigt in een reactie dat Trump is opgestapt van het overleg. 'De president is gewoon opgestaan en naar buiten gelopen', aldus de Democratische fractieleider, die het gedrag van Trump 'nogal ongepast voor een president' noemt.

Pelosi zegt dat het mislukken van het overleg 'erg triest' is, omdat heel wat federale ambtenaren door de aanhoudende shutdown binnen enkele dagen wellicht niet worden uitbetaald. 'De president lijkt daar ongevoelig voor te zijn', zegt ze.