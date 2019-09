De Amerikaanse president heeft militaire hulp als hefboom willen gebruiken om zijn Oekraïense ambtsgenoot ertoe aan te zetten een onderzoek te voeren naar Joe Biden.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft enkele dagen voor zijn controversieel telefoontje met zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelenski zijn stafchef mick Mulvaney de bevriezing van bijna 400 miljoen dollar militaire hulp aan Kiev gelast, zo hebben de kranten Washington Post en New York Times maandagavond (plaatselijke tijd) op gezag van hoge ambtenaren bericht. Tijdens dat telefoontje zou de Republikein Trump een onderzoek naar zijn Democratische rivaal Joe Biden hebben gevraagd.

Volgens de gezaghebbende Washington Post hebben ambtenaren instructie gekregen parlementsleden te zeggen dat de bevriezing te maken heeft met 'processen tussen de regeringsdiensten', zonder verdere uitleg te geven.

Trump heeft maandag in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heftig ontkend druk op Kiev te hebben uitgeoefend om te proberen zijn rivaal Biden schade toe te brengen. Niettemin voegde hij eraan toe dat de Democratische vicepresident en zijn zoon 'corrupt' zijn waarbij het staatshoofd zich baseerde op niet-bevestigde geruchten over corruptie in Oekraïne en druk op een procureur.

In de zomer heeft Trump bevestigd met zijn Oekraïense collega over de veronderstelde affaire te hebben gepraat door het expliciet te hebben over Joe Biden en zijn zoon Hunter, die vanaf 2014 voor een Oekraïens gasbedrijf heeft gewerkt.

De (Democratische) oppositie verdenkt Trump ervan tijdens dat gesprek van zijn positie te hebben geprofiteerd om Zelenski ertoe aan te zetteen een onderzoek te voeren naar Joe Biden, door militaire hulp als hefboom te gebruiken. Een en ander voedt oproepen binnen de oppositie om een afzettingsprocedure tegen Trump op te starten.