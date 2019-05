Dat heeft het Witte Huis zondag laten weten. Wanneer het politieke luik zal worden gepresenteerd is nog niet bekend, maar volgens Jared Kushner is ook dat voor binnenkort.

Trump heeft al lang de mond vol van zijn vredesplan dat volgens hem zal slagen daar waar andere initiatieven zijn mislukt. In september 2018 klonk het nog dat het plan 'binnen twee à vier maanden' publiek zou worden gemaakt. Begin 2019 bleek er opnieuw sprake van uitstel. Dat had volgens waarnemers te maken met de vervroegde verkiezingen in Israël, die op 9 april plaats vonden. Het vredesplan van Trump zou namelijk te veel controverse oproepen om voor de verkiezingen te worden voorgesteld.

Jared Kushner, de schoonzoon en een belangrijke raadgever van Trump die onder meer belast is met het vredesproces tussen de Palestijnen en Israël, beloofde eerder dat het langverwachte plan nieuwe ideeën zal bevatten. Dat is nodig omdat de traditionele oplossingen tot hiertoe niet hebben geleid tot een akkoord, zei hij. Over de zogenaamde tweestatenoplossing, oftewel de oprichting van twee onafhankelijke staten Palestina en Israël die naast elkaar bestaan, weigert Kushner te praten.

President Donald Trump steekt niet onder stoelen of banken dat hij een fervente voorstander is van het Israëlisch beleid. Zo verhuisde hij de ambassade van de Verenigde Staten van Tel Aviv naar Jeruzalem, tot grote woede van de Palestijnen en een groot deel van de internationale gemeenschap. De Palestijnse Autoriteit onder leiding van Mahmoud Abbas heeft daarop alle contacten met het Witte Huis bevroren en weigert deel te nemen aan een vredesproces als Washington die beslissing niet terugdraait. Kushner wil zich daarom rechtstreeks richten tot de Palestijnse bevolking, die hij hoopt te overtuigen door dieper in te gaan op de economische ontwikkeling van de regio.